Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели

Нейросети предоставляют все больше возможностей пофантазировать на тему «А что, если ...». И теперь предоставилась возможность представить, как выглядели бы персонажи советских фильмов, если бы их нарядили в костюмы от люксового бренда Balenciaga.

В частности, искусственный интеллект показал в наряде от кутюр героиню Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби». Раиса Захаровна, обработанная нейросетью, сменила пальто с коричневого на красное — в цвет берета, увеличился и белый накладной воротник. А в ушах засверкали бриллианты. Но героиня Гурченко и по фильму была модницей.

А вот Василий, которого сыграл Александр Михайлов, преобразился сильнее. Черная рубашка и идеально сидящий серый пиджак с четкими линиями сделали его образ по-настоящему шикарным. Отдельной изюминкой стал белоснежный голубь, который сидит у него на плече.