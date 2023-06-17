Васнецов до такого бы не опустился: новые «Папины дочки» шокировали народ

Вся страна с нетерпением ждет новый сезон «Папиных дочек». Премьера ситкома ориентировочно состоится этой осенью. На этот раз главным героем истории станет Веник, которого Даша Васнецова оставила одного с четырьмя дочерьми.

В Сети уже вовсю гуляют видео и фото со съемок новых «Папиных дочек». Правда, этот материал не обнадеживает поклонников телешоу. Недавно пользователи Интернета обсудили короткий ролик, на котором предстал Веник вместе с дочками. Всех повергла в шок старшая наследница, которая выглядит как его жена. Видимо, на нее легли все обязанности по воспитанию младших сестер, из-за чего она повзрослела раньше времени. Даже Сергей Васнецов до такого не опускался, а ведь у него было пятеро дочерей.

«Старшая ему в жены годится», «Как так получилось?», «Я тоже подумала, что это его жена», — пишут пользователи Сети, посмотревшие ролик с новым актерским составом.

По сюжету Вениамин остается с дочерьми один на один. Его супруга Даша, одна из главных героинь классических «Папиных дочек», бросила семью, как когда-то сделала ее мать.