Васька из «Деффчонок» стала совсем взрослой: как сейчас живет и выглядит актриса

Сериал «Деффчонки» первым на отечественном телевидении показал изнанку совместной жизни молодых девушек. Актрисы, исполнившие главные роли, стали популярны и любимы многими зрителями.

Таисии Вилковой во время съемок было всего лишь 16 лет. Её героиня Василиса запомнилась поклонникам озорным характером и милой простотой. Этот проект не стал для артистки первым, ведь она и прежде снималась в кино. Из-за раннего страта карьеры сегодня на счету у девушки уже около 50 ролей.

Спустя 10 лет после премьеры популярного сериала артистка заметно повзрослела.

Однако ее природная красота и стройная фигура остались при ней. Таисия два года назад вышла замуж и сегодня воспитывает дочку Серафиму. Ни беременность, ни занятость в проектах не мешают ей сохранять очаровательную внешность.