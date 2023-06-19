Василюк из «Кадетства» в молодости сводил всех красавиц с ума: устоять невозможно

Вадим Андреев, которого можно смело назвать рекордсменом по количеству сыгранных ролей, грезил об актерской карьере с детства и всегда старался быть поближе к сцене. Неудивительно, что после школы он отправился поступать в театральный. После окончания ВГИКа молодого актера забрали в армию, но даже там он умудрялся сниматься.

Кинодебют молодого красавца состоялся в картине Владимира Рогового «Баламут». И сейчас можно сказать, что благодаря этой удачной съемке творческий путь актера сложился так хорошо. Однако этой удачи могло и не быть: актера категорически не хотели брать из-за еврейской фамилии. И ему пришлось срочно искать способ ее сменить. На помощь юноше пришла сама судьба в виде красавицы Галины Андреевой.

Познакомились они у дяди Вадима, который был начальником Галины, и сразу же влюбились. Свадьба состоялась очень скоро, и актер взял фамилию жены. После этого он уже мог спокойно сниматься. Высокий, красивый, с очаровательной улыбкой молодой артист сводил с ума миллионы поклонниц. И, конечно, многие думали, что из-за такой популярности у женщин брак Вадима разрушится очень скоро. К тому же пара сыграла свадьбу в таком юном возрасте и так скоропалительно.

Но ожидания завистников не оправдались. Андреев всегда был и остается верен жене. А она в свою очередь отвечала ему тем же. Галина Андреева отдала этому браку всю себя. Она всегда являлась надежной опорой супругу и помогала ему справиться со всеми проблемами. В том числе она в свое время спасла мужа от алкоголизма. Супруги по сей день счастливы в браке, а несколько лет назад даже обвенчались.