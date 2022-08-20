Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай поженимся!»
Напарница Ларисы Гузеевой вносила свой посильный вклад в развитие программы.
В разгар ситуации с пандемией Василиса Володина заявила, что покидает кресло соведущей шоу «Давай поженимся!». Изначально предполагалось, что отсутствие блондинки станет временным, однако, все изменилось поразительно быстро: уже спустя считанные недели Володина объявила, что в кадр не вернется.
Среди прочих вариантов подобного решения назывался и конфликт с Гузеевой, и с редакторами самой программы. Впрочем, все оказалось более прозаично — телеведущая испугалась заразиться коронавирусом, а увещевания ответственных лиц не помогли.
«Я поняла, что у меня очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких нехороших исходов.Особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается «Давай поженимся!» — на холодном заводе. Меня за осень успели простудить трижды, кашель не проходил полгода. Решила, что еще одно бронхо-легочное будет совсем некстати. Плюс пожилые родители, а их четыре человека. Я попросила дать мне возможность две недели выходить онлайн. Мне ее не дали», — припомнила она в интервью для YouTube-шоу Надежды Стрелец.