Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай поженимся!»

В разгар ситуации с пандемией Василиса Володина заявила, что покидает кресло соведущей шоу «Давай поженимся!». Изначально предполагалось, что отсутствие блондинки станет временным, однако, все изменилось поразительно быстро: уже спустя считанные недели Володина объявила, что в кадр не вернется.

Среди прочих вариантов подобного решения назывался и конфликт с Гузеевой, и с редакторами самой программы. Впрочем, все оказалось более прозаично — телеведущая испугалась заразиться коронавирусом, а увещевания ответственных лиц не помогли.