«Василиса Прекрасная» бросила все ради мужчины: выбрала точно не за внешность

Посвятила ему свою жизнь.

Валентина Сорогожская стала известной после выхода сказки «Василиса Прекрасная». Актриса блистательно исполнила главную роль и обрела всесоюзную популярность. Однако счастье Валентины Михайловны не было долгим.

После успеха сказки Александра Роу Сорогожская купалась в лучах славы. Режиссеры хотели видеть актрису в своих картинах, и постепенно ее фильмография пополнялась яркими ролями. Бурлила и личная жизнь Валентины Михайловны.

Артистка трижды выходила замуж. Ради последнего супруга, актера Евгения Тетерина, Сорогожская даже бросила карьеру. Всю свою жизнь она решила посвятить мужу и детям.

Не все понимали выбор Валентины Михайловны, ведь Тетерин не слыл ни красавцем, ни звездой советского кино. Актер был талантлив, но не обладал видной наружностью: большой нос, непримечательные черты, торчащие уши.

Тем не менее супруги прожили вместе больше 30 лет. В середине 80-х Тетерин перенес инсульт, который сделал его инвалидом. Сорогожская была рядом с ним до последней минуты. Сама актриса ушла из жизни через год после смерти мужа.