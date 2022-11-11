Васильева проболталась о недостатке, сломавшем ей жизнь: он есть у каждой россиянки

Татьяна Васильева построила успешную актерскую карьеру, что кажется невозможным без абсолютной уверенности в себе. Тем не менее именно этого качества актрисе не хватало настолько, что она дошла до крайней степени отчаяния.

В юности звезда страдала из-за своего роста — 176 сантиметров. Из-за него Васильева всегда выделялась на фоне сверстниц, поэтому ее часто дразнили. Актриса переживала, считая длинные ноги чуть ли не самым большим своим недостатком. Все это до такой степени портило жизнь знаменитости, что она задумалась над тем, чтобы наложить для себя руки.

«Действительно, думала над этим», — призналась Татьяна Григорьевна в одном из интервью, подметив, что в те времена ей было 17 лет, поэтому она могла излить душу только своему личному дневнику. При этом будущая звезда экрана страдала не только из-за своего роста, но и из-за девичьей фамилии — Ицыкович, которая выдавала ее еврейское происхождение и была большим препятствием на пути к успеху.