Васильева похвалилась элитной недвижимостью за границей: траты баснословные

Татьяна Васильева сделала себе дорогостоящий подарок, который впоследствии стал для нее большим разочарованием. Актриса смогла позволить себе заграничную недвижимость, но счастливее от этого не стала.

Вилла знаменитости расположена в Италии, неподалеку от Рима. Ее стоимость составляет около 17 миллионов рублей. Но вот уже довольно длительное время Васильева не может оказаться в своих шикарных владениях.

Сначала этому мешала пандемия, теперь же у звезды истек срок действия шенгенской визы. Однако тот факт, что Васильева не живет в своем доме, не отменяет того, что ей приходится оплачивать коммунальные услуги.

Траты на дом у знаменитости баснословные. Только за охрану особняка она ежемесячно выкладывает пятьсот евро. Однако самое неприятное для артистки вовсе не это.