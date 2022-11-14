Васильева похвалилась элитной недвижимостью за границей: траты баснословные
Радость от покупки была недолгой.
Татьяна Васильева сделала себе дорогостоящий подарок, который впоследствии стал для нее большим разочарованием. Актриса смогла позволить себе заграничную недвижимость, но счастливее от этого не стала.
Вилла знаменитости расположена в Италии, неподалеку от Рима. Ее стоимость составляет около 17 миллионов рублей. Но вот уже довольно длительное время Васильева не может оказаться в своих шикарных владениях.
Сначала этому мешала пандемия, теперь же у звезды истек срок действия шенгенской визы. Однако тот факт, что Васильева не живет в своем доме, не отменяет того, что ей приходится оплачивать коммунальные услуги.
Траты на дом у знаменитости баснословные. Только за охрану особняка она ежемесячно выкладывает пятьсот евро. Однако самое неприятное для артистки вовсе не это.
«Платишь и не живешь — вот что обидно», — подметила Татьяна Григорьевна в рамках шоу «Ты не поверишь!».