Васильева из «Хрустального» гонят из отечественного кино: вот в чем дело

Антон Васильев начал сниматься почти 20 лет назад. За это время актер занял свое место среди главных звезд российского кинематографа. И вдруг знаменитость погнали с больших экранов.

Режиссеры по-прежнему осыпают звезду «Хрустального» новыми предложениями, и фильмография артиста становится все больше и больше. Но это возмущает зрителей, которые порядком устали от назойливого Васильева.

Интернет-пользователи откровенно бастуют, заявляя о том, что артисту давно пора уйти на покой. По признанию многих, при упоминании очередного проекта с участием Васильева к горлу подкатывает тошнота, а смотреть на бездарного актера уже попросту невозможно.