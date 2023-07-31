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Васильева из «Хрустального» гонят из отечественного кино: вот в чем дело

31 июля 2023 12:30
Васильева из «Хрустального» гонят из отечественного кино: вот в чем дело

Карьера актера висит на волоске.

Антон Васильев начал сниматься почти 20 лет назад. За это время актер занял свое место среди главных звезд российского кинематографа. И вдруг знаменитость погнали с больших экранов.

Режиссеры по-прежнему осыпают звезду «Хрустального» новыми предложениями, и фильмография артиста становится все больше и больше. Но это возмущает зрителей, которые порядком устали от назойливого Васильева.

Интернет-пользователи откровенно бастуют, заявляя о том, что артисту давно пора уйти на покой. По признанию многих, при упоминании очередного проекта с участием Васильева к горлу подкатывает тошнота, а смотреть на бездарного актера уже попросту невозможно.

«Почему нельзя вовремя остановиться? Нельзя так надоедать зрителю... Пример Петрова, теперь и Васильева», «Вообще не нравится! Ни внешне, ни игрой, ни речью», «Вечно во рту каша и мямлит что-то себе под нос. Раздражает», — возмущаются в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Хрустальный»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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