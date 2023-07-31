Васильева из «Хрустального» гонят из отечественного кино: вот в чем дело
Карьера актера висит на волоске.
Антон Васильев начал сниматься почти 20 лет назад. За это время актер занял свое место среди главных звезд российского кинематографа. И вдруг знаменитость погнали с больших экранов.
Режиссеры по-прежнему осыпают звезду «Хрустального» новыми предложениями, и фильмография артиста становится все больше и больше. Но это возмущает зрителей, которые порядком устали от назойливого Васильева.
Интернет-пользователи откровенно бастуют, заявляя о том, что артисту давно пора уйти на покой. По признанию многих, при упоминании очередного проекта с участием Васильева к горлу подкатывает тошнота, а смотреть на бездарного актера уже попросту невозможно.
«Почему нельзя вовремя остановиться? Нельзя так надоедать зрителю... Пример Петрова, теперь и Васильева», «Вообще не нравится! Ни внешне, ни игрой, ни речью», «Вечно во рту каша и мямлит что-то себе под нос. Раздражает», — возмущаются в Сети.