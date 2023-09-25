Васильев оскорбил всех фанатов «Сватов» одной фразой: вот за кого он их принимает

Анатолий Васильев сыграл в сериале «Сваты» одну из главных ролей. Но после четвертого сезон актер покинул проект, чем немало разочаровал многочисленных фанатов дедушки Юры. Причин для ухода было несколько, но одна из главных — представление звезды о типичном фанате проекта.

По словам самого Васильева, последней каплей для него стала встреча с поклонником «Сватов». Подмигнув знаменитости, тот заявил, что смотрит сериал по вечерам «под пивко».

«Меня это так резануло», — возмущался Анатолий Александрович в интервью изданию «Аргументы и факты».

После этого артисту стало казаться, что добрый семейный проект смотрят исключительно выпивающие маргиналы. Он обращался к коллегам с предложениями это изменить, но все лишь пожимали плечами. Работа в популярном сериале устраивала всех. Тогда Васильев принял окончательное решение уйти из «Сватов».