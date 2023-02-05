Васильев объяснил, какие вещи запрещено носить женщинам: стоит зарубить на носу

Эти рекомендации точно украсят фигуры красавиц.

Представительницы прекрасного пола довольно часто пытаются повторить образы из глянцевых журналов. Однако некоторые забывают, что одежду демонстрируют модели с идеальными параметрами и на более пышных формах весь наряд может смотреться нелепо.

Известный историк моды Александр Васильев решил помочь полным женщинам и дал им несколько советов.

В частности он порекомендовал дамам с лишним весом не носить чересчур облегающие вещи, которые только подчеркивают недостатки фигуры.

Стоит также избегать крупные узоры в частности «горох». Такой рисунок зрительно лишь увеличит и без того немалые объемы.

Ещё один совет для полных женщин заключался в том, чтобы не допускать в гардеробе появления одежды из лаковой кожи. Но потом стилист добавил, что аксессуары из этого материала исключать вовсе не обязательно. Они могут разнообразить образ и сделать его интереснее.