Васильев объяснил, какие вещи запрещено носить женщинам: стоит зарубить на носу
Эти рекомендации точно украсят фигуры красавиц.
Эти рекомендации точно украсят фигуры красавиц.
Представительницы прекрасного пола довольно часто пытаются повторить образы из глянцевых журналов. Однако некоторые забывают, что одежду демонстрируют модели с идеальными параметрами и на более пышных формах весь наряд может смотреться нелепо.
Известный историк моды Александр Васильев решил помочь полным женщинам и дал им несколько советов.
В частности он порекомендовал дамам с лишним весом не носить чересчур облегающие вещи, которые только подчеркивают недостатки фигуры.
Стоит также избегать крупные узоры в частности «горох». Такой рисунок зрительно лишь увеличит и без того немалые объемы.
Ещё один совет для полных женщин заключался в том, чтобы не допускать в гардеробе появления одежды из лаковой кожи. Но потом стилист добавил, что аксессуары из этого материала исключать вовсе не обязательно. Они могут разнообразить образ и сделать его интереснее.