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Васильев не стал молчать: судьба «Модного приговора» раскрыта

20 июня 2022 16:45
Васильев не стал молчать: судьба «Модного приговора» раскрыта

Любимое зрителями шоу может скоро вернуться в эфир.

Вот уже несколько месяцев поклонники шоу «Модный приговор» беспокоятся за его судьбу. Как и многие другие развлекательные телепроекты, программа пропала из сетки вещания федерального канала еще в конце зимы. Однако и «Пусть говорят», и «На самом деле», и «Сегодня вечером», а также многие другие известные шоу уже вернулись в эфир. Тогда как «Модный приговор» по-прежнему стоит на паузе.

В Сети и вовсе обсуждалась слухи о закрытии шоу. Якобы европейские бренды из-за санкций больше не могут представлять одежду для героинь проекта. А значит, и сама концепция передачи под угрозой. На днях все выпуски шоу оказались заблокированы на YouTube.

Один из ведущих программы, историк моды Александр Васильев не стал молчать о будущем «Модного приговора». Как рассказал он для издания «Газета Ру», проект должен вернуться на экраны уже в сентябре с новыми выпусками. Что же касается модных вещей, то их решено заменить на наряды от российских дизайнеров. На какие компании будет сделана ставка, Васильев не раскрыл.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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