Васильев нашел новый эталон красоты: ради него россиянкам придется ложиться под нож

Многие россиянки хотят знать тренды ближайшего будущего. Поэтому они прислушиваются к историку моды и телеведущему Александру Васильеву. Однако его предсказание не назовешь обнадеживающим.

В одном из интервью он рассказал, что вскоре эталоном красоты станут китаянки. Их отличительными особенностями являются раскосые карие глаза, темные прямые волосы и короткие ноги. Яркой представительницей такого типажа стала актриса и певица Ян Гэ. Ей уже стараются подражать некоторые россиянки. Но для того, чтобы вписаться в новый тренд, девушкам все же придется лечь под нож хирурга.

К тому же сегодня есть множество процедур, которые помогают добиться азиатской внешности. Желающие могут изменить разрез глаз, сделать округлый овал лица и аккуратный носик. Васильев также считает, что в моду войдет китайская народная одежда и другие атрибуты культуры, о чем он рассказал в интервью для Дзен-канала «Прикосновения».