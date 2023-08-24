Васильев из «Сватов» заговорил о ненависти к Артемьевой: вот что случилось

Анатолий Васильев сыграл более шестидесяти ролей, но больше всего запомнился зрителям как дедушка Юра из популярного сериала «Сваты».

Актер неожиданно признался, что никогда не одобрял поведение своей экранной жены Людмилы Артемьевой. Он всегда считал женщину слишком резкой с фанатами.

Тайну взаимоотношений Васильева и его партнерши по ситкому раскрыло издание «Аргументы и факты». Анатолий Александрович рассказал, что актриса всегда шарахалась от людей и не позволяла подойти к себе слишком близко. Иногда звезде «Сватов» даже было стыдно находиться рядом.

«Я ненавижу такое отношение к зрителям», — заявил актер.

Васильев покинул сериал после четвертого сезона. Но причиной его ухода стал конфликт вовсе не с Артемьевой, а с другим партнером по площадке. Сразу несколько источников в Сети подтвердили, что актер разругался с коллегой Федором Добронравовым.