Васильев из «Сватов» годами не общался с сыном: при первой встрече не узнал любимого мальчишку

В личной жизни Анатолия Васильева разыгралась драма, по мотивам которой можно снять фильм. Актер лишился самого дорогого и лишь спустя годы смог вернуть обожаемого сына.

Филипп родился в браке знаменитости с Татьяной Ицыкович. Когда мальчику было пять лет, возлюбленные приняли твердое решение о разводе. Звездный наследник тяжело переживал случившееся.

Кроха не знал, как жить без папы, который прежде уделял ему так много внимания. Правда, после расставания с супругой артист не бросил ребенка. Он приезжал к отпрыску при первой же возможности, часто звал его в гости. Но со временем поведение Филиппа стало меняться.

Все чаще он отказывался от встреч с отцом и в итоге полностью прекратил общение. Точная причина такого поворота событий неизвестна. Татьяна Григорьевна говорила, что Филипп перестал приезжать к папе после того, как тот женился во второй раз. Как бы там ни было, но их связь была прервана на долгое время.

Однако момент счастливого воссоединения все же настал. Когда возмужавший Филипп вошел в гримерку отца, тот не сразу его узнал. Васильеву пришлось заново знакомиться со своим любимым мальчишкой. Недопонимания остались в прошлом. Говорят, руку к этому приложила вторая жена лицедея Вера, которая убедила свою предшественницу, что актер открыт для общения с сыном.