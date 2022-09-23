Васильев дал надежду на возвращение «Модного приговора»: хватило одного кадра

Александр Васильев некоторое время назад покинул Россию. В Сети писали, что телеведущий отправился во Францию. Новость об этом горячо обсуждалась поклонниками, которые не теряли надежду на возвращение звезды не только на родину, но и на голубые экраны.

Вот уже полгода как шоу «Модный приговор» с участием Васильева не выходит в эфир. Историк моды не торопился давать комментарии на этот счет, но теперь дал надежду на то, что любимый многими проект все же получит свое продолжение. Об этом заговорили после того, как Надежда Бабкина , которая была коллегой Васильева по «Модному приговору», опубликовала совместное с модельером фото в своем Telegram-канале.

В подписи к снимку певица уточнила, что ее друг заглянул в гости. Однако интернет-пользователи тут же предположили, что Васильев заглянул и на съемочную площадку шоу, выхода которого зрители по-прежнему ждут.