Ваши предки точно были дворянами, если у вас такая фамилия: будете поражены

До прихода советской власти жители России легко могли определить родословную того или иного человека. Как оказалось, его фамилия безошибочно указывала на происхождение и давала понять, является ли человек дворянином.

Так, к дворянским фамилиям относились те, которые основаны на названиях имений или регионов. Например, Тверской, Смоленский и другие принадлежали к людям с заметной родословной. К числу знатных фамилий можно отнести и произошедшие от иностранных. Они появлялись лишь в случаях, когда иностранцы роднились с русскими, а случиться такое могло лишь среди представителей высшего сословия.

Помимо этого, к XIX веку существовал четко сформированный перечень под названием «Родословный сборник русских дворянских фамилий», в котором числилось 136 фамилий: Кутузов, Державин, Долгорукий и другие. И их носители точно занимали весьма высокое положение в обществе.