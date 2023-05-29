Ваши дети и внуки точно нарушают эти правила этикета: о некоторых впервые узнаете

У современного воспитания есть как достоинства, так и очевидные недостатки.

Современные дети имеют гораздо более живой ум, они на «ты» даже с очень сложными гаджетами, считают себя хозяевами жизни и очень быстро адаптируются ко всему новому. Однако у любой медали имеется обратная сторона. Нынешние родители безумно «трясутся» над своими чадами, балуют, чрезмерно развращают этими самыми гаджетами.

И все эти вещи в комплексе влияют на воспитание детей не самым лучшим образом. Но даже взрослые не замечают очевидного: наследники неустанно нарушают правила этикета, а близкие забывают указывать на это.

Как продолжить разговор

Есть дети, которые вежливы «с каждым встречным», но есть и те, кто забывает сказать банальные «Привет!» или «Как дела?». В таких этикетных ошибках знатоки винят зависимость от гаджетов. Жизнь в Интернете разучила разговаривать даже взрослых, что уж говорить про их несмышленых наследников.

Как отвечать на телефонный звонок

100 из 100 детей знают, как в секунду разблокировать ваш телефон, как скачать миллион и одно платное приложение, как пользоваться соцсетями и снимать ролики, от которых у родителей седеют волосы. Но базовые правила этикета чужды большинству чад.

Вспомните, как ваш ребенок отвечает по телефону?

Он вежливо здоровается, представляется, спрашивает о цели звонка или все же говорит невежливое «да»?

Как правильно прощаться

Уходить не попрощавшись — моветон. Но именно этим и грешит большинство уткнувшихся в телефоны детей. Всегда стоит напоминать наследникам о важности «последнего слова». Говорить «До свидания!» и благодарить за теплый прием или за оказанную услугу — это норма. Все остальное — от лукавого.кадр