"Вашей маме зять не нужен?": мужчины этих 3 знаков Зодиака легко знакомятся на улице

Социологи твердят о том, что современные люди чаще всего знакомятся в интернете - соцсети и приложения для поиска пары значительно облегчили поиск второй половинки тем, у кого нет времени заниматься этим в повседневной жизни. Но не стоит думать, что романтика знакомств вживую исчезла безвозвратно - еще есть парни, которые знакомятся в метро, в кафе или прямо на улице. Астрологи рассказали, представители каких трех знаков с легкостью могут очаровать случайную знакомую, выведать у нее номер телефона (ну или хотя бы ник в мессенджере) и заручиться согласием на свидание. А еще они с удовольствием откликнутся, если женщина сама сделает первый шаг!

Овен

Парни, рожденные под огненным знаком, могли бы с легкостью завоевать титул Мистер Без Комплексов. Для них нет ничего проще, чем подойти на улице или в общественном транспорте к понравившейся девушке и завести с ней знакомство.

А поскольку обаяния Овнам тоже не занимать, вряд ли их инициативу зарубят на корню.

Кроме того, уроженцы этого знака охотно отзываются, если представительница прекрасного пола первой начинает строить глазки. Овен всегда открыт для романтических приключений, спонтанных знакомств и приглашений на свидание, поэтому девушкам не стоит упускать такой ценный кадр.

Стрелец

Еще один огненный знак, для которого познакомиться на улице - раз плюнуть, это Стрелец. Его представители питают склонность к спонтанности, они никогда не планируют свои действия наперед, поэтому никогда не знают, что будут делать в ближайшие полчаса.

Захотят поболтать с симпатичной прохожей - почему бы и нет?

Мужчины, рожденные под этим знаком, способны разговорить даже самую стеснительную барышню. Природная харизма Стрельца настолько велика, что уже через час после знакомства девушка будет по уши в него влюблена. Главное - не обжечься, ведь этот знак может пофлиртовать и сбежать в закат, оставив деву одну-одинешеньку и в печали.

Водолей

Больше всего на свете Водолей обожает общаться, заводить новые знакомства, и, чего уж там, производить впечатление на прекрасных дам. Привлекательный внешне, зачастую довольно неформальный, талантливый и острый на язык, он с легкостью покоряет девичьи сердца.

В толпе прохожих мужчину, рожденного под воздушным знаком, привлекают такие же, как он, неординарные девушки.

Заметив родственную душу, Водолей непременно подойдет, чтобы представиться и узнать ее имя, а там, глядишь, слово за слово завяжется приятная беседа.