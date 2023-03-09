Ваше сердце растает: что стало с котом, которого взял с улицы Дима Билан (фото)

Многие знаменитости стараются отличиться не только на красных ковровых дорожках, но и в стенах своего дома. Поэтому они заводят дорогих и породистых питомцев. Однако Дима Билан решил не следовать этой моде и спас жизнь бездомного кота.

Природа наградила пушистого друга певца роскошной черной шерсткой и большими милыми глазами. К тому же обаятельный обитатель дома очень ласков и всегда мурлычет на руках у своего заботливого хозяина.

Однако из-за бездомной жизни у кота по кличке Соломон прогрессировал вирус иммунодефицита. Бедолаге даже пришлось провести два месяца в больнице, где ему удалили все зубы. А после всевозможных процедур и переливания крови питомец вынужден соблюдать особую диету. Но такому шикарному рациону из морепродуктов можно только позавидовать. Теперь Дима Билан кормит своего четверного друга измельченными креветками и крабами.