Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест)

«Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест)

30 сентября 2025 07:00
«Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест)

А один вопрос связан с проверкой на внимательность.

Фильмы Георгия Данелии, кажется, знают все, а цитаты из них давно уже ушли в народ. Но в этом и кроется главная загвоздка: когда звучит знакомая фраза, не всегда так уж просто вспомнить, из какой именно она картины.

«Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Осенний марафон» — у каждого из этих фильмов свой неповторимый мир и своя атмосфера. Однако уникальный юмор, одновременно грустный и светлый, объединяет их все.

Но сможете ли вы сходу определить, что за герой сказал каждую из пяти представленных в этом тесте фраз? Достаточно ли вы фанат творчества режиссера, чтобы по одной лишь цитате безошибочно назвать нужную киноленту?

Сейчас выясним. Желаем удачи!

Ранее мы писали: От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (1986)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» «Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» Читать дальше 30 сентября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Читать дальше 1 октября 2025
Первое название комедии «Кин-дза-дза» Данелии было слишком «понятным» и скучным: менять пришлось из-за пожара и пьяного ДТП Первое название комедии «Кин-дза-дза» Данелии было слишком «понятным» и скучным: менять пришлось из-за пожара и пьяного ДТП Читать дальше 1 октября 2025
«Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) «Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) Читать дальше 1 октября 2025
От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР Читать дальше 1 октября 2025
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест) Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест) Читать дальше 30 сентября 2025
«Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой «Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой Читать дальше 30 сентября 2025
Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше