«Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест)

Фильмы Георгия Данелии, кажется, знают все, а цитаты из них давно уже ушли в народ. Но в этом и кроется главная загвоздка: когда звучит знакомая фраза, не всегда так уж просто вспомнить, из какой именно она картины.

«Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Осенний марафон» — у каждого из этих фильмов свой неповторимый мир и своя атмосфера. Однако уникальный юмор, одновременно грустный и светлый, объединяет их все.

Но сможете ли вы сходу определить, что за герой сказал каждую из пяти представленных в этом тесте фраз? Достаточно ли вы фанат творчества режиссера, чтобы по одной лишь цитате безошибочно назвать нужную киноленту?

Сейчас выясним. Желаем удачи!

