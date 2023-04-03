«Ваша мужская версия»: скандальная звезда «Дома-2» выбила народ из колеи, показав красавца-брата

Алена Водонаева опубликовала селфи с младшим братом, политиком Станиславом Водонаевым, и обескуражила поклонников. В нем они разглядели не только ее черты, но и черты ее сына. Совместный кадр запечатлел Алену и Станислава в домашней обстановке. Бывшая звезда «Дома-2» и участница проекта «Звезды в Африке» в белой водолазке смотрит в объектив вполоборота. Ее брат сидит слегка откинувшись назад. Он одет в белую футболку и черный костюм на молнии.

«О, вы прям как Ланистеры. Такие же красивые», «Носы одинаковые», «Ваш брат как вы, только мужская версия», — подписчики не могли наглядеться на родственника блогера.

Других поразило сходство брата Водонаевой с другими членами ее семьи. Некоторые даже поинтересовались, точно ли это не сын звезды телестройки Богдан.