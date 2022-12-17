Ваша челюсть упадет на пол, когда вы увидите, какой красавчик скрывался за гримом Пеннивайза

Даже если вы никогда не боялись клоунов, то после просмотра фильма «Оно» вам будет явно не по себе рядом с ними. Такой эффект получился благодаря графике и невероятно талантливому актеру под гриммом Пеннивайза.

Бил Скарсгард, как и его браться, с раннего возраста снимался в кино. Самой запоминающейся ролью стал образ жуткого клоуна. Актер сделал героя поразительно реалистичным. Он сам изображал пугающую улыбку, а также отводил один глаз в сторону, чтобы показать безумие героя.

В то же время внешность молодого человека вовсе не напоминает чудовище из фильма.

Высокий рост, острые скулы и пронзительные голубые глаза делают из него кумира многих девушек. Актер производит фурор на красных дорожках своим появлением, а помимо съемок в кино, участвует и в рекламных кампаниях. Кажется, что такой красавец не мог сыграть страшного клоуна.