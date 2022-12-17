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Ваша челюсть упадет на пол, когда вы увидите, какой красавчик скрывался за гримом Пеннивайза

17 декабря 2022 11:00
Ваша челюсть упадет на пол, когда вы увидите, какой красавчик скрывался за гримом Пеннивайза

Одновременно и красавец, и чудовище.

Даже если вы никогда не боялись клоунов, то после просмотра фильма «Оно» вам будет явно не по себе рядом с ними. Такой эффект получился благодаря графике и невероятно талантливому актеру под гриммом Пеннивайза.

Бил Скарсгард, как и его браться, с раннего возраста снимался в кино. Самой запоминающейся ролью стал образ жуткого клоуна. Актер сделал героя поразительно реалистичным. Он сам изображал пугающую улыбку, а также отводил один глаз в сторону, чтобы показать безумие героя.

В то же время внешность молодого человека вовсе не напоминает чудовище из фильма.

Высокий рост, острые скулы и пронзительные голубые глаза делают из него кумира многих девушек. Актер производит фурор на красных дорожках своим появлением, а помимо съемок в кино, участвует и в рекламных кампаниях. Кажется, что такой красавец не мог сыграть страшного клоуна.

Ваша челюсть упадет на пол, когда вы увидите, какой красавчик скрывался за гримом Пеннивайза
Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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