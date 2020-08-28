«Ваш папа – копия Паши»: поклонники Агаты Муцениеце спутали ее отца с Прилучным

Агата Муцениеце не изменяет своим традициям и каждый год отдает дань уважения отцу, умершему больше 20 лет назад. В день рождения близкого родственника актриса всегда посвящает в его адрес теплые слова, надеясь, что с небес он все видит и слышит.

На этот раз она опубликовала ретро-фото, на котором позирует вместе со своей старшей сестрой Сантой на коленях у папы. По признанию Агаты, в этом году ей, как никогда раньше, была нужна поддержка отца: девушка пережила болезненный развод с Павлом Прилучным. «Цените близких, если они рядом! Цените жизнь каждую секунду», – попросила Муцениеце поклонников.

Фолловеры артистки удивились, насколько папа актрисы похож на ее бывшего супруга. «Слышала, что ваш отец и бывший муж похожи, но чтоб настолько», «Сначала показалось, что Прилучный», «Ого, ваш папа – копия Паши», «Не зря говорят, что мы в мужья выбираем себе похожих на отцов», «Взгляд у папы точь в точь, как у бывшего», – комментарии читателей поражают своим единодушием.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» 10 лет назад и уже через год тайно поженились. За восемь лет брака у них родилось двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Несмотря на расставание, экс-возлюбленные продолжают совместно воспитывать наследников.