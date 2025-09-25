Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

Советское кино известно своей серьёзностью, но если приглядеться внимательнее, в кадрах часто можно заметить маленькие детали, которые невольно вызывают улыбку. Среди таких деталей — коты. Они появляются на экране то случайно, то вполне осознанно, но каждый раз добавляют сценам особый шарм.

Для зрителя кот в кадре — это как бонусный персонаж: вроде бы не главный герой, но настроение поднимает сразу. И, что самое интересное, их можно встретить не только в комедиях, но и в самых разных жанрах.

Мы собрали пять фильмов, где именно коты оказались той самой деталью, которая заставляет пересматривать сцену ещё раз. Проверьте себя — сможете ли вы по эпизодам с хвостатыми вспомнить названия картин?

