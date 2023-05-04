Васенька из «Старшего сына» пропал в начале 90-х: обомлеете, узнав, где он сейчас (фото)

Картина «Старший сын» собрала целую плеяду блестящих советских актеров. В фильме снялись Евгений Леонов, Михаил Боярский и Николай Караченцов. На их фоне не затерялся молодой Владимир Изотов, который исполнил роль подростка Васеньки Сарафанова. Что стало с ним спустя годы?

Изотов ушел из кино и театра больше 30 лет назад. О нем ходили самые разные слухи: актер спился, ночует на улице, превратился в бродягу, на которого невозможно смотреть без слез. Но все это оказалось выдумкой.

Об актере вспомнили совсем недавно. Оказывается, Владимир Изотов живет в Москве в двухкомнатной квартире. Два года назад он похоронил мать, которой было 93 года.

Сам Изотов отлично себя чувствует и почти никогда не болеет. После ухода из кино и театра Владимир Викторович работал на заправке, но сейчас он на пенсии. 67-летний Изотов живет неказисто и старается на всем экономить. В свободное время он занимается творчеством: рисует картины и играет на пианино.

Актер был женат три раза, также у него есть дочь, с которой он почти не видится. Однако все его браки закончились бесславно, и после третьего развода он стал жить с матерью. Кстати, Владимир Викторович является племянником актера Эдуарда Изотова, сыгравшего Ивана в сказке «Морозко».

Сегодня экранного Васеньку из «Старшего сына» не узнать. Он стал бородатым и седовласым дедом с понурым взглядом. От того чудесного парнишки не осталось и следа.