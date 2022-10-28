Васенька из «Старшего сына» оказался на дне: живет на подачки, ест пирожки из крапивы

Владимир Изотов запомнился зрителям по роли Васеньки Сарафанова в мелодраме «Старший сын». Она стала самой яркой в его кинокарьере. Он снимался и выступал в театре до 1991 года, после чего об актере ничего не было слышно три десятка лет.

Только в мае этого года Изотов впервые появился на телевидении и принял участие в программе «Звезды сошлись: На дне», которая была посвящена сломанным актерским судьбам. 67-летний Владимир Викторович рассказал, что стал жертвой черных риелторов и потерял свою недвижимость в Москве. Сейчас он живет в квартире умершей матери и практически ни с кем не общается.

Условия жизни бывшей кинозвезды по-настоящему шокируют. Бывший артист пытается заработать на жизнь написанием картин и музыки, а также продажей глиняных поделок, но это почти не приносит ему денег. Актер признался, что в основном живет «на подачки», а все коммунальные услуги за него платит брат. Питается Владимир пирожками из крапивы и муки, куда добавляет картошку и овощи.

Несмотря на это, Изотов ни на что не жалуется. По его словам, быть одному вполне неплохо, а то, как сложилась судьба, Владимира вполне устраивает.