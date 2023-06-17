Васенька из «Старшего сына» исчез на 30 лет: не поверите, что с ним произошло

Владимир Изотов начал свою карьеру с фильма «Старший сын». Здесь ему составили компанию Евгений Леонов и Михаил Боярский. Изотов сыграл подростка Васеньку, который был влюблен в героиню, исполненную Светланой Крючковой. Актер снимался вплоть до 90-х годов, после чего резко исчез с экранов.

Об Изотове не было слышно 30 лет. Лишь недавно выяснилось, что Владимир Викторович жив и здоров. Сейчас 67-летний актер на пенсии. Он пишет картины и стихи, играет на фортепиано. Об уходе из профессии Изотов ничуть не жалеет, ведь, по его словам, он просто устал от актерства.

Владимир Викторович совсем не похож на того влюбленного подростка из «Старшего сына». Он превратился в седого и заросшего дедушку с длинными волосами и неухоженной бородой. Поклонники актера в шоке от метаморфоз, которые с ним произошли.

Несмотря на свой болезненный вид, Изотов вполне здоров и счастлив. Он принципиально не обращается к медикам уже 30 лет. Два года назад актер похоронил мать, и теперь он остался совсем один. Семьи и детей у него нет.