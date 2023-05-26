Вас возмутит мнение иностранцев об этом советском фильме: считают его аморальным

Этот фильм обожают все в России, а также этот фильм обожали все в СССР. Каждый житель страны смотрел его десятки раз и способен наизусть рассказать диалоги по ролям. Не существует более трогательного, более «русского» и более ностальгического фильма, чем «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Однако на Западе так не считают. Фильм действительно узнали далеко за пределами Союза. Но вот должного признания за границей он не получил. Зрители не из СССР уверены, что лента слишком затянута, скучна и пропагандирует неправильные ценности. Дескать, главным героям нельзя было искать любовь, ведь они уже состояли в отношениях.

Иностранцы уверены: умиляться такому развитию событий — значит плевать на устои семьи и брака. В то время как в России не могут представить себе 31 декабря без просмотра «Иронии судьбы», на Западе плюются: Женя — пьянь, а Надя — профурсетка.