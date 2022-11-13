Вас восхитит, как Буба Касторский отомстил за отобранную квартиру: хватило ручки и бумаги

Борис Сичкин покинул СССР в конце 70-х. За несколько лет до этого актер оказался в тюрьме по делу о хищении государственного имущества. Это всерьез подмочило репутацию Сичкина и дало толчок к его эмиграции в США.

В конце 70-х актер готовился к отъезду, однако одну проблему никак не удавалось решить. В СССР у Сичкина оставалась трехкомнатная квартира, где он прописал свою тещу. По его словам, родственнице не позволили бы там жить. По этой причине было принято решение обменять недвижимость на двухкомнатную квартиру с доплатой. Осталось лишь дождаться одобрения кооператива.

Композитор Марк Фрадкин, положивший глаз на это жилье, начал всячески очернять репутацию Сичкина перед членами собрания. Он объяснял, что их одобрение могут расценить как помощь врагу страны. В итоге члены собрания кооператива поддержали Фрадкина, а тещу выгнали из квартиры. Сичкин уехал, но давал о себе знать.

Он присылал Фрадкину письма, которые компрометировали композитора. Актер выставлял его правонарушителем, который ругает советскую власть, из-за чего Фрадкину долго приходилось объясняться перед сотрудниками КГБ.