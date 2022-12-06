Вас поразит, для какого фильма писали самую романтичную песню в истории кино

С момента премьеры картины «Привидение» прошло уже 32 года, но до сих пор для многих зрителей она остается любимой мелодрамой. Деми Мур и Патрик Суэйзи воплотили на экране историю любви, которую не разрушила даже смерть. А саундтреком на фоне звучала проникновенная Unchained Melody, которую считают самой романтичной песней в истории кино.

Но даже поклонники мелодрамы не догадываются, что композицию написали еще 1955 году и совсем для другого фильма. Она звучала в ленте «Освобожденный», снятой по роману тюремного надзирателя. Сюжет драмы был сосредоточен вокруг героя, который отбывал наказание в тюрьме строгого режима. Он колебался между полным сроком, возвращением к любимой супруге и возможностью побега.

Тогда же Unchained Melody была номинирована на премию «Оскар» как лучший саундтрек. Ее много раз перепевали: своя версия была даже у Элвиса Пресли. А после ее использования в «Привидении» композиция получила вторую волну популярности.