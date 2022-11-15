Вас накроет ностальгией: эту забытую телеигру из 90-х обожала вся страна

Легендарная программа 90-х «Пойми меня», где двум командам предстояло сразиться на словах, била в свое время рекорды популярности. В интеллектуальном шоу принимали участие как знаменитости, так и обычные люди.

Суть игры заключалась в следующем. В командах было по пять человек, им предстояло сыграть в «испорченный телефон». Испытания проходили в несколько этапов. Одному участнику сообщали слово, пока другие были в наушниках. Ему предстояло объяснить однополчанину значение этого слова, и так далее по цепочке.

Программа выходила по нескольким каналам с 1995 по 2016 годы с разными ведущими. Однако зрителям больше остальных полюбился самый первый из них — Олег Марусев.

До сих пор пользователи Сети вспоминают об этом шоу с ностальгической теплотой: «Классные и светлые были раньше передачи, как и ведущие», «Как же хочется сыграть!», «Я тоже маленькая была, если это 1997 год, то мне было 6 лет, и тоже вспомнила эту передачу благодаря „ТикТоку“. А мне она тогда нравилась».