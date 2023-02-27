Вас хватит удар: как сейчас выглядит героиня шоу Малахова, забеременевшая в 13 лет

Алена Шевчук пришла на телевидение на пятом месяце беременности. Отец ребенка — 19-летний Иван Беспалько — ее бросил, а от подробностей ее личной жизни на ушах стояла не только родная Сызрань, но и вся страна. Молодого человека позже осудили на три года за роман с несовершеннолетней, хотя его друг утверждал, что он не имеет к ребенку Алены никакого отношения.

Через три года Ивана выпустили, отношения с бывшей пассией он не поддерживает. Сама девушка не бросила свое чадо и даже обрела новую жизнь с другим молодым человеком. С ним она сыграла скромную свадьбу.

В браке появился еще один ребенок, и сегодня Алена сменила фамилию в соцсетях (неясно, это фамилия мужа или девушка просто хочет спрятаться от хейтеров). В блоге девушка, которой недавно исполнился 21 год, делится с подписчиками цитатами о любви, своими размышлениями о жизни и стихами. Их она сопровождает своими фотографиями — с них смотрит повзрослевшая и стройная девушка.