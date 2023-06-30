Варя Синичкина сломала судьбу грузинского красавца: его участь шокирует

Актриса Наталья Данилова дважды была замужем и оба раза осталась вдовой. Потеря первого мужа долгое время тяжким грузом лежала на сердце женщины.

С Асхабом Абакаровым Наталья познакомилась во время учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Актриса вспоминала, что они полюбили друг друга с первого взгляда. Когда Данилова окончила учебу, перед парой встал сложный вопрос. Асхаба звали работать в Грузию, а Наталья получила приглашение от Ленинградского Большого драмтеатра.

Асхаб понял, что не может рушить карьеру любимой, и остался в Ленинграде. После съемок в «Место встречи изменить нельзя» исполнившая роль Вари Синичкиной Данилова стала звездой, но отношения между супругами становились все сложнее. Наталья видела, что мужа гнетет жизнь в Ленинграде, и корила себя за то, что из-за нее он отказался от собственной карьеры.

Осенью 1985 года Асхаб отправился в Дагестан на съемки. Вместе с несколькими коллегами на машине Абакаров попал в аварию недалеко от Махачкалы и погиб. Актриса тяжело переживала смерть мужа и долго винила себя. Она считала, что Асхаба сгубил выбор между работой и любовью, который встал перед ним из-за нее.