Варя из сериала «Солдаты» пропала после съемок: причину раскроет одно фото

Рейтинговый сериал «Солдаты» прославил на всю страну многих начинающих артистов. Среди них оказалась красавица Софья Ануфриева, сыгравшая Варю — невесту и жену Соколова.

Эта очаровательная героиня сразу полюбилась зрителям. Софье удалось воплотить образ мудрой девушки, способной дать отпор в нужный момент. Во время работы над «Солдатами» Ануфриева снималась во многих других сериалах: «Дети Арбата», «Сыщики 2», «Казус Кукоцкого». В конце нулевых актриса появилась в фильме «Начальник», который стал ее последней работой в кино. После этого Софья стала заниматься исключительно озвучиванием зарубежных фильмов и мультиков.

Многие уверены, что сниматься в кино Ануфриевой помешала ее внешность. Актриса поправилась, стала выглядеть неухоженной и растрепанной. В свои 42 года она превратилась в неприметную «тетку».

Что касается личной жизни Софьи, то об этом ничего не известно. Звезда «Солдат» тщательно скрывает эту информацию от прессы и публики.