«Варвару-красу, длинную косу» выгнали на улицу: теперь ее вряд ли узнаете (фото)

Востребованная актриса, яркая красавица, талантливый человек — все это можно было сказать о Татьяне Клюевой. Она сыграла немало ролей, но настоящую славу ей принесли съемки у Александра Роу в картине «Варвара-краса, длинная коса». После выхода сказки на экраны девушка узнала, что такое известность и всенародная любовь. Ей признавались в любви и слали тоннами письма, а она при этом не считала себя звездой.

Казалось бы, такой успех должен был предопределить судьбу Татьяны. Ей прочили долгую актерскую карьеру, а на деле все оказалось совершенно иначе. Девушка внезапно решила отречься от искусства и выбрала замужество. Будущий супруг девушки увел ее прямо со съемочной площадки. И с тех пор к работе в кинематографе она не возвращалась.

Дальнейшая судьба Клюевой была уже не такой яркой и безоблачной. Переехав на юг, в родной город мужа, Татьяна была вынуждена торговать на рынке, чтобы не умереть с голоду. Тяжело живется актрисе и сейчас. Собственный сын обманом лишил ее квартиры, и теперь она вынуждена судиться с ним. Возраст, лишения и тяжелая ситуация в семье оставили заметный след на внешности бывшей актрисы. От прежней экранной Варвары-красы не осталось ничего. Теперь это просто постаревшая и убитая горем женщина с морщинами и лишним весом.