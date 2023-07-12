Варвара из «Последнего богатыря» охмурила мужчину мечты каждой россиянки (фото)

Екатерина Вилкова является невероятно продуктивной артисткой. Она снимается в пяти-восьми проектах каждый год. Даже удивительно, как при таком плотном графике ей удается сохранить крепкий брак. С Ильей Любимовым она вместе уже 12 лет. И, несмотря на регулярные слухи о разводе, актеры остаются вместе.

За плечами актрисы множество романов, но замуж она вышла только раз. К браку Екатерина относится очень серьезно, с Ильей они не только узаконили отношения, но и обвенчались в церкви. Когда пара только завязала отношения, многие сомневались в их чувствах: Вилкову привыкли видеть в компании более серьезных и состоятельных мужчин. Но красавец-актер оказался более надежным спутником для Екатерины.

Актеры воспитывают двоих детей, активно снимаются в кино и даже не думают о разводе. Самая серьезная размолвка между супругами заканчивается тем, что они расходятся в разные комнаты. Сам Любимов признает, что может очень раздражать жену, и тогда предпочитает на время оставить ее наедине с собой.