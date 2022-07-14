«Варум может не понравиться»: над браком Агутина сгущаются тучи

Леонид Агутин скрывает тайну, которая может привести к расставанию с Анжеликой Варум. В этом уверена астролог Елена Егорова, прокомментировавшая личную жизнь знаменитостей.

Как уверена эксперт, осень этого года станет роковой для известных супругов. Дело в том, что в это время будет известная страшная тайна Агутина, которую он скрывал долгие годы. И секрет музыканта заставит Варум решить, хочет она быть супругой такого человека или нет.

«Всплывет тайна, которая Варум может не понравиться», — уверена Егорова.

По словам астролога, которая поделилась подробностями с «Экспресс газетой», в течение всей осени знаменитости будут переживать тяжелый период и разлад в отношениях. Решение о своем браке Варум придется принять ближе к новому году. Как уверена Егорова, уже в январе 2023-го станет ясно будущее знаменитой пары.