Варлей в образе Барби больше похожа не на студентку, а на топ-модель (фото)

Барбикор шагает по миру семимильными шагами. Кто только не представлял себя на месте известной куклы, повторяя ее образы, позы и прическу. Да и розовый цвет сейчас просто на пике популярности: у редкой модницы сейчас не найти хотя бы одной вещи в этих тонах.

Еще одна тенденция последней недели — делать из себя куклу при помощи нейросети. Искусственный интеллект обрабатывает фотографию, которая выдает результат — человека в образе Барби или Кена. Россияне тоже решили пофантазировать на эту тему и посмотреть, какими куклами были бы советские актеры и актрисы.

Так, миловидная студентка Наталья Варлей, известная зрителям по фильму «Кавказская пленница», превратилась в настоящую секс-бомбу. В образе Барби у артистки не осталось и намека на скромную комсомолку из Советского Союза. Как минимум она похожа на настоящую топ-модель, за которую сражались бы ведущие кутюрье. И, несомненно, она смогла бы покорить все мировые подиумы в образе холодной и уверенной Барби.