Варлей скрывала изъян у всех на виду: хитрость пригодится каждой женщине
Фирменный стиль актрисы был вынужденной мерой.
Наталья Варлей не меняла прическу почти всю жизнь, ведь каждый зритель сразу узнавал ее по густой прямой челке на темных волосах. Немногие сегодня вспомнят, что в юности актриса выглядела иначе.
Варлей не сразу стала актрисой: начинала свою карьеру она в цирке, исполняя сложные гимнастические трюки под куполом. Ассистентом девушки был Борис Руденко, давно влюбленный в Наталью. Во время гастролей он признался партнерше в любви, но та так не ответила взаимностью. Тогда Руденко уехал, оставив ее без страховки.
Варлей вышла работать с неопытным партнером, и из-за его ошибки ей в голову прилетел тяжелый металлический стул. К счастью, обошлось без серьезных травм, но на лбу Натальи появился огромный синяк. Чтобы скрыть это и выступать дальше, она взяла ножницы и сама оберзала себе челку. Прическа так понравилась будущей актрисе, что стала частью ее фирменного имиджа на всю жизнь.