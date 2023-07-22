Варлей скрывала изъян у всех на виду: хитрость пригодится каждой женщине

Наталья Варлей не меняла прическу почти всю жизнь, ведь каждый зритель сразу узнавал ее по густой прямой челке на темных волосах. Немногие сегодня вспомнят, что в юности актриса выглядела иначе.

Варлей не сразу стала актрисой: начинала свою карьеру она в цирке, исполняя сложные гимнастические трюки под куполом. Ассистентом девушки был Борис Руденко, давно влюбленный в Наталью. Во время гастролей он признался партнерше в любви, но та так не ответила взаимностью. Тогда Руденко уехал, оставив ее без страховки.

Варлей вышла работать с неопытным партнером, и из-за его ошибки ей в голову прилетел тяжелый металлический стул. К счастью, обошлось без серьезных травм, но на лбу Натальи появился огромный синяк. Чтобы скрыть это и выступать дальше, она взяла ножницы и сама оберзала себе челку. Прическа так понравилась будущей актрисе, что стала частью ее фирменного имиджа на всю жизнь.