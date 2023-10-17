Варлей отказала этому актеру ради Тихонова: вот почему горько пожалела

Роль в «Кавказской пленнице» сделала Наталью Варлей абсолютной звездой. На пробах в комедию Леонида Гайдая цирковая артистка успешно обошла сотни конкуренток. Став известной на весь Союз актрисой, эквилибристка захотела получить и профессиональное образование.

К популярной и обаятельной девушке было приковано все внимание противоположного пола в Щукинском училище. Особенно очарован Варлей был Леонид Филатов, который заочно влюбился в нее еще на экране. Однако стеснительный артист никак не мог признаться в своих чувствах: при встрече с объектом своего обожания он просто терял дар речи и смотрел на нее с немой любовью.

Звезда «Кавказской пленницы» понимала поведение Филатова, но предпочитала держать его в друзьях. Предприимчивая девушка сделала ставку на другого поклонника — Николая Бурляева, за которого даже выскочила замуж. Впрочем, этот студенческий брак не продлился долго из-за измен мужчины.

После развода Филатов как мог поддерживал подругу в надежде, что на этот раз он сможет завоевать ее любовь. Однако Варлей опять отказала ему, теперь уже ради наследника звездной семьи — Владимира Тихонова.

Впоследствии об этом решении актрисе пришлось сильно пожалеть. Родные супруга ее не приняли, а сам молодой актер страдал от пагубных зависимостей и даже не встретил жену с родившимся сыном из больницы.