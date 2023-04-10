Варлаама спустя 46 лет не узнать: где живет и как выглядит племянник Мимино (фото)

Душевная картина Георгия Данелии «Мимино» уже давно стала золотой классикой советского кино. Одну из ярких ролей в этой комедии исполнил Закро Сахвадзе, который сыграл племянника главного героя Варлаама.

Мальчик был всеобщим любимцем на съемочной площадке. Данелия сумел расположить юного актера, чтобы тот раскрепостился перед камерами и не тушевался рядом со старшими коллегами. Через несколько лет Сахвадзе снялся в экранизации «Алые погоны», но там его роль была менее заметной, чем в «Мимино».

Закро хотел посвятить свою карьеру кино и планировал поступить на режиссера. Однако он провалил вступительный экзамен. После этого Сахвадзе «завязал» с кино и окончил строительный вуз. Закро стал прорабом, а о своем актерском прошлом он вспоминает с теплой ностальгией. Спустя 46 лет после «Мимино» Сахвадзе вряд ли кто-то узнает. Он обзавелся залысинами и сединой и стал совсем взрослым мужчиной. Бывший актер часто публикует семейные снимки в «Одноклассниках » вместе с любимой супругой. Закро уже давно счастлив со своей женой, с которой он воспитал двоих детей.