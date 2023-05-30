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Варьку из «Москва - Кассиопея» годы не пощадили: уже совсем старушка (фото)

30 мая 2023 13:45
Варьку из «Москва - Кассиопея» годы не пощадили: уже совсем старушка (фото)

Ту красавицу теперь не узнать.

Ольга Битюкова проснулась знаменитой после выхода научно-фантастического фильма «Москва — Кассиопея». Юная актриса сыграла Варьку, и сразу же запала в сердца зрителей. Битюковой прочили славу и сумасшедший успех, однако она дважды уходила из профессии.

После картины «Москва — Кассиопея» последовали съемки в продолжении «Отроки во Вселенной». Ольге нравилось сниматься в кино и получать письма от благодарных поклонников. Она мечтала поступить в театральный вуз, однако мать воспротивилась ее воле. Женщина отказалась ей помогать, хотя у нее были связи в творческих кругах. В итоге Битюкову не приняли в вуз ни с первой, ни со второй попытки.

Ольга отучилась на художника-конструктора, а затем вернулась в кино. Режиссеры не забыли о ней и предлагали ей небольшие роли. Битюкова была настоящей красавицей, да еще и талантливой. Поэтому она оставалась востребованной, несмотря на отсутствие актерского образования.

Битюкова снимается в кино и по сей день. Правда, в 65-летней актрисе не узнать ту очаровательную Варю: годы ее не пощадили. Лицо осунулось и покрылось морщинами, а шея выглядит как у старушки. Ольга, конечно, молодится, но возраст все же берет свое.

Варьку из «Москва - Кассиопея» годы не пощадили: уже совсем старушка (фото)
Фото: Кадры из фильма «Москва — Кассиопея» (1973), кадр из сериала «Потерянные»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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