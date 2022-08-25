Вариант один: на что придется пойти Дане Борисовой ради красивого тела

Среди множества историй, почему не стоит ложиться на операционный стол ради красивого тела, появилась еще одна. Телеведущая Дана Борисова поделилась со своими подписчиками результатом проведенных липосакций. На странице в социальной сети она разместила снимок в купальнике, на котором видно, насколько неидеальной была работа врачей.

«Редко бывает, что хирург делает липосакцию ровно, без бугров и впадин. А тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность», — откровенно прокомментировала результат телеведущая.

Пластический хирург Максим Усунгван тем временем рассказал, почему вмешательство обернулась таким провалом― все дело в клетчатке и изначально высоком уровне растянутой кожной ткани.

«Если существует избыток растянутой ткани, в первую очередь мы говорим про живот, то после липосакции это повлечет за собой формирование вот таких бугров. То есть подкожно-жировой клетчатки нет, но формируется избыточная ткань, которая эстетически выглядит некрасиво», — цитирует специалиста портал «Городовой ».

Впрочем, ситуацию еще можно исправить: обычно в таких случаях делают повторные операции, на которых хирурги за один или несколько раз доводят дело до идеала. Но как скоро ведущая соберет деньги на исправление ошибок, пока неизвестно. По всей видимости, с финансами у Даны проблемы, ведь только в середине лета она просила подписчиков оказать ей материальную помощь.