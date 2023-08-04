Ванга знала, как никогда не нуждаться в деньгах: есть всего одно правило

Ванга — самая известная провидица. Ее предсказания сбываются до сих пор, а многие советы не раз доказывали свою эффективность. Ясновидящая не только обладала даром видеть будущее, но и знала, как приманить к себе удачу, здоровье и даже деньги.

Провидица была очень мудрой женщиной, все советы которой ценили люди. Несмотря на то, что Ванга сама никогда не жила богато, она всегда знала, как наладить финансовое положение.

По словам Ванги, при покупке нового кошелька обязательно нужно положить туда какое-то украшение из золота. Драгоценный металл зарядит аксессуар на привлечение богатства, в таком кошельке всегда будут водиться деньги — как наличные, так и карты с неплохим балансом.

Кроме того, Ванга советовала считать деньги только в утренние часы. Если делать это вечером, то средства будут утекать из дома, а если утром — наоборот, прибывать все больше.