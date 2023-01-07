Ванга знала, что люди с этими знаками Зодиака находятся на особом счету у фортуны

Одна из самых известных и в то же время загадочных личностей прошлого столетия - болгарская провидица Ванга. Многие события, предсказанные слепой прорицательницей, удивительным образом сбылись, что укрепило ее последователей во мнении - Ванга действительно обладала мощным экстрасенсорным даром. Но она не только предсказывала будущее: известно, что болгарская прорицательница обладала также талантом астролога и оставила после себя много ценных замечаний по поводу разных знаков зодиака. Говорила она в том числе и о том, какие представители зодиакального круга являются любимчиками Фортуны. Рассказываем, кто, по мнению Ванги, вошел в число счастливчиков.

Телец

Болгарская предсказательница считала Тельцов одним из самых надежных и твердо стоящих на земле знаков. Спокойствие, рассудительность, уверенность в себе и своих силах - все эти качества присущи представителям земной стихии.

Несмотря на то, что высшие силы благоволят Тельцам, львиная доля его достижений - это его собственная заслуга.

Этот знак привык добиваться всего сам, но время от времени он все же принимает дары мироздания.

Лев

В жизни Льва все настолько безоблачно, что недоброжелателям и конкурентам даже придраться не к чему. Истинный король зодиака тщательно заботится о том, чтобы его дела шли в гору, а высшие силы лишь этому способствуют. Единственное, что, по словам Ванги, может доставить Льву немало трудностей - это его собственное эго.

Порой представители огненного знака чрезмерно выпячивают свое “Я”, что неблагоприятно сказывается на их делах.

Скорпион

В число звездных любимчиков непременно входит Скорпион, которого Ванга считала самым загадочным и мистическим знаком в гороскопе. Внутренняя сила, которой сполна наделены уроженцы водной стихии, вызывает уважение и высших сил, поэтому они так охотно оказывают поддержку.

Чтобы шансы на успех и везение повысились еще больше, болгарская провидица советовала Скорпионам почаще открываться окружающим людям и научиться доверять им.

Рыбы

Представители водного знака настолько обаятельны, открыты и светлы, что вызывают симпатию не только у окружающих, но и у мироздания. Удача сыплется на Рыб, словно из рога изобилия, нередко они даже не успевают воспользоваться всеми шансами, которые посылает им судьба.

Единственное, на что обращала внимание Рыбок Ванга - это не их несерьезность и легкомыслие.

Порой эти качества могут оказать уроженцам знака медвежью услугу.

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