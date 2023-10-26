Ванга предупреждала давно: это пророчество о Пугачевой сбылось с невероятной точностью

Болгарская ясновидящая Ванга оставила множество пророчеств, и одно из них касалось Аллы Пугачевой. Гадалка знала судьбу певицы и предсказала важное событие в ее личной жизни.

Своим видением она поделилась с Филиппом Киркоровым. Однажды музыкант вместе с матерью отправился к ведунье, чтобы задать ей вопрос на тему здоровья. Но неожиданно услышал нечто совсем другое.

Ванга сказала, что поп-король женится в 27 лет. А женой его станет та, кого он первой увидит по возвращении домой. И уточнила, что имя этой женщины начинается на букву «а». Когда артист оказался в родных стенах, то включил телевизор. С экрана на него смотрела Алла Борисовна. В тот момент исполнитель понял: это судьба.

Остается только догадываться, видела ли Ванга развод знаменитостей. Как бы там ни было, Примадонна давно забыла о бывшем муже, а вот тот довольно часто упоминает ее в своих интервью.