Ванга предсказала будущее Штирлица: правда поразит даже отъявленных скептиков

Великолепный актер Вячеслав Тихонов известен в первую очередь как Штирлиц из картины «Семнадцать мгновений весны». В это трудно поверить, но его карьерную судьбу предсказала легендарная ясновидящая Ванга.

Однажды Тихонов был в Болгарии на творческой встрече. Вместе с Юлианом Сергеевым и Татьяной Лиозновой он решил посетить провидицу Вангу, которая уже тогда была широко известна за пределами родины. Когда ясновидящая узнала, что к ней пожаловали иностранные гости, приняла их в первую очередь, хотя к ней выстроилась уже целая толпа.

Ванга сказала Тихонову, что его ждет череда военных ролей. Ее слова оказались пророческими, и в этом может убедиться любой скептик. Действительно, ближайшие девять лет Тихонов не вылезал из военной формы. За этот период он снялся в картинах «Фронт в тылу врага», «ТАСС уполномочен заявить», «Они сражались за Родину» и других лентах того же жанра.

Но это еще не все. Ванга посоветовала Тихонову носить часы, подаренные Юрием Гагариным, и произнесла: «Он тебя любил». Однако неизвестно, выполнил артист ее наказ или нет.