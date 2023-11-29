Ванечка из «Бригады» уже «дядька»: видите в новых фильмах и не узнаете (фото)

Многие зрители помнят милого малыша Ванечку из культового сериала «Бригада». Воплотил его Артем Вершинин, который уже давно вырос. Съемки в кино артист не забросил.

В новых фильмах с участием актера зрители его даже не узнают. Лицедей получил соответствующее образование — окончил Московскую театральную школу Олега Табакова. Вновь на экранах Вершинин появился спустя 14 лет после того, как в четырехлетнем возрасте засветился в криминальной саге.

Сегодня в фильмографии знаменитости много ярких работ. Останавливаться на достигнутом парень не планирует. Он охотно соглашается даже на небольшие роли, при этом умело совмещает кинематограф и театр.

В своих социальных сетях Артем много рассказывает о творчестве и о своих планах в профессии, а вот от личной жизни упорно молчит. Занято ли сердце красавчика, пока остается только гадать.