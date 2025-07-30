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«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

30 июля 2025 11:21
«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

На экскурсию туда уже не съездить.

Крепость «Грозовые ворота» на Коцехурском хребте выглядела как кадр из старинного эпоса. Стены, будто помнящие века, горы, уходящие в небо, и легендарная атмосфера мини-сериала с Михаилом Пореченковым, ставшего символом героизма. Но теперь все это — в прошлом.

«Грозовые ворота» построили из пеноблоков в 2005 году для съемок одноименного сериала, вдохновленного подвигом 6-й роты в Чечне. Но даже после съемок декорации не разобрали: место на горе Абин быстро стало туристической меккой. Атмосферные фрески, «пулевые отверстия», виды, от которых перехватывает дыхание, — сюда ехали за ощущением подвига, за кадром из фильма, за патриотическим вайбом. Но больше не поедут.

Кто-то среди ночи исписал стены вульгарными граффити, разрушил часть конструкции. Сорваны экскурсии, турфирмы подсчитывают убытки, туристы в шоке. Размах вандализма такой, что местные не верят в одиночек с баллончиком. По слухам, это может быть результат конфликта между владельцем объекта и жителями, которым надоели автобусы с туристами.

Пока официальной версии нет, а соцсети полнятся кадрами разгрома.

«Вандалы сравняли с землей, смотреть тошно», «Восстановление влетит в копеечку», «Требую отыскать виновников!», — возмущаются в Сети.

Место имело особое значение. Не только как декорация, но как импровизированный мемориал. Люди поднимались сюда, чтобы вспомнить героев, провести экскурсию или просто посидеть в тишине.

Это был редкий случай, когда фикция из фильма становилась реальной частью народной памяти. И потому вандализм здесь воспринимается как нечто большее, чем просто порча имущества — это плевок в души тем, кто не забыл подвиг земляков.

Ранее мы писали: Тест для тех, у кого в детстве висел ковер на стене: попробуйте угадать советский фильм по паласу

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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